Streaming : Apple va lancer une app dédiée à la musique classique

L’app Apple Music Classical, disponible dès le 28 mars, promet «le plus grand catalogue de musique classique du monde», avec des albums exclusifs et un mode de recherche avancée.

Apple Music Classical, qui sera lancée le 28 mars, permettra «de trouver rapidement et facilement n’importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique du monde, grâce à une recherche entièrement optimisée», selon un communiqué du groupe publié jeudi. Elle donne ainsi «la possibilité de chercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre, ou même par numéro de catalogue, afin de trouver instantanément des enregistrements spécifiques». Les auditeurs «peuvent également profiter de la meilleure qualité audio disponible (ndlr: jusqu’à 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless) et redécouvrir de nombreux morceaux d’une toute nouvelle manière immersive grâce à l’audio spatial». L’application proposera également entre autres «des biographies de compositeurs» et des «guides approfondis pour de nombreuses œuvres-clés».