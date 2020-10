Technologie : Apple va recycler des terres rares pour ses iPhone

Le recyclage des terres rares, indispensables à la fabrication des smartphones, va permettre à Apple de réduire son impact environnemental.

Menaces de la Chine

La majorité des réserves se trouve en Chine, et cette dépendance inquiète l’Union européenne et les États-Unis, surtout à l’heure de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Dans le passé, la Chine a déjà menacé de bloquer ses exportations de terres rares raffinées.

Apple a aussi annoncé que les écouteurs et chargeurs ne seront plus inclus avec les iPhone, puisque de nombreux clients les ont déjà. Cette mesure doit «réduire les émissions CO2 et d’éviter d’utiliser des matériaux précieux», et aussi diminuer la quantité d’emballages. Elle implique cependant pour les consommateurs de devoir dépenser plus pour s’équiper de nouveaux accessoires adaptés et souvent indispensables, vendus à part.