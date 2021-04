États-Unis : Apple veut créer 20’000 emplois d’ici à 5 ans

Le géant californien prévoit d’accélérer ses investissements dans l’économie américaine en les portant à 430 milliards de dollars sur les cinq prochaines années.

Le plan mis à jour comprend plus d'un milliard de dollars pour un campus et un centre d'ingénierie dans la région du Research Triangle en Caroline du Nord.

Ces projets d’investissements comprennent «les dépenses directes auprès des fournisseurs, les investissements dans les centres de données, les dépenses en capital, et d’autres investissements tels que des dizaines de productions d’Apple TV dans vingt Etats», détaille l’entreprise.

Emplois dans des technologies de pointe

Apple prévoit également de créer 20’000 emplois sur l’ensemble du territoire dans les cinq prochaines années, en augmentant notamment ses effectifs en Californie, dans le Colorado, et au Texas grâce à la construction, déjà en cours, d’un campus à Austin. En Caroline du Nord, l’entreprise prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars dans la construction d’un nouveau campus et d’un centre d’ingénierie, qui engendreront 3000 nouveaux emplois, dont certains dans le domaine de l’intelligence artificielle.