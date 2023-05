Italie: Applis: Apple visé par une enquête pour abus de position dominante

Le géant américain «a adopté des mesures sur le respect de la vie privée plus restrictives pour les développeurs tiers d’applications que celles qu’il s’applique à lui-même», a déclaré dans un communiqué l’Autorité garante de la concurrence et du marché (AGCM). Selon l’AGCM, les développeurs tiers et les annonceurs seraient par ailleurs «désavantagés s’agissant des données rendues disponibles par Apple».