Journée de la bonne action - «Apporter de l’aide dans la rue est enrichissant»

Béret bleu et veste rouge. C’est vêtu de cet uniforme qu’Antonio Chiarella, coordinateur adjoint des City Angels et agent de sécurité de profession, se présente à nous. En vue de la Journée de la bonne action du 29 mai, cet homme de 63 ans nous raconte qu’il est membre de cette association depuis 2014, lorsque celle-ci a commencé à être active à Lugano. Une association composée de volontaires qui descendent dans la rue pour aider toutes les personnes en situation d’urgence: des sans-abri aux personnes en état d’ébriété, des migrants aux victimes de violence, pour n’en citer que quelques-uns.

Les jeunes et la pandémie

L’activité de l’association a beaucoup changé l ’ année dernière avec l ’ apparition de la pandémie. En effet, les volontaires ont été sollicités par la ville de Lugano pour distribuer des produits alimentaires au domicile des personnes appartenant à des groupes à risque ou placées en quarantaine. Dans la rue, c’est le dialogue qui est recherché avec les jeunes pour les sensibiliser au problème du virus, au respect de la réglementation et des normes d ’ hygiène. «Ce sont c eux qui disent ne pas avoir peur du virus», explique Chiarella . M ais s elon lui, la quasi-totalité d ’ entre eux sont tout de même prêts à porter le masque: «Ils nous parlent et nous leur expliquons la raison de cette mesure. Nous leur faisons comprendre que c ’ est important . »

Des rencontres touchantes

E n temps «normal», il y a aussi d ’ autres rencontres qui peuvent se révéler touchantes. Chiarella se souvient en particulier d ’ un toxicomane d ’ une trentaine d ’ années que le City Angel a rencontré il y a quelque temps dans les rues de Lugano. «Quand il nous a vus, il nous a appelés et salués, raconte l’agent. Nous lui avons parlé et il a compris que nous étions de son côté. Il s ’ est donc ouvert, parlant de sa vie, de sa famille. À la fin, il a pleuré et nous a remerciés.» C ’ était un jeune homme qui avait besoin de pouvoir se confier. «Il nous parle encore quand on le rencontre aujourd’hui.»