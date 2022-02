Centres d’asile fédéraux – Appréciés, les aumôniers musulmans continueront leur travail

Un premier essai avait été mené au niveau cantonal dans la région de Zurich, en 2016 et 2017. (image prétexte)

Depuis janvier 2021, un service d’aumônerie musulmane est proposé aux résidents des centres fédéraux de requérants d’asile (CFA). Cette offre, proposée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), complète l’offre d’aumônerie des Églises nationales. Le projet, qui devait initialement se terminer à la fin de l’année dernière, tire parti des enseignements d’ un premier essai mené au niveau cantonal dans la région de Zurich en 2016 et 2017 .

Au total, le SEM a employé l’année dernière cinq aumôniers musulmans, dont une femme, dans les structures régionales de Zurich, de Suisse romande et de Suisse orientale, soit 2,3 équivalents plein temps. En février 2022, un aumônier sera également engagé au Tessin.

Bilan positif

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a récemment été mandaté par le SEM afin d’évaluer ce projet pilote. Les résultats sont unanimes: tous les CFA examinés ont constaté une forte demande de la part des résidents pour ce service.

Dans un communiqué publié ce lundi, le SEM affirme que la mise en place de ce service «contribue à prévenir les situations potentiellement conflictuelles dans les CFA». Par ailleurs, les requérants y recourraient volontiers et les aumôniers musulmans représenteraient des «interlocuteurs précieux» pour les professionnels actifs dans les CFA.

Pour toutes ces raisons, le CSIS recommande d’augmenter le temps de travail des aumôniers musulmans, vu l’importance du besoin qui existe à l’égard de ce service, de renforcer la coopération interprofessionnelle et interreligieuse dans les CFA et d’améliorer la formation des aumôniers. Sur la base de ces conclusions, le SEM a donc décidé de reconduire le projet pour une année supplémentaire, en tenant compte des recommandations formulées. Si cette évaluation positive se confirme, le service d’aumônerie musulmane sera, dans la mesure du possible, mis en place définitivement dans les CFA.