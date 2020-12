Le coup du lapin, un mal féminin

Saviez-vous que les femmes étaient plus susceptibles de souffrir de lésions à la nuque? Cela s’explique par une anatomie et une ­résistance corporelle différentes. Le système de protection contre le coup du lapin (WHIPS) de Volvo est constitué de dossiers absorbeurs d’énergie et d’appuie-têtes spécifiques intégrés dans les deux sièges avant, histoire de protéger la tête et la colonne vertébrale.