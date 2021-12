Vaud : Apprendre en immersion une autre langue pendant la formation

Le Canton a signé vendredi une déclaration de coopération avec Zurich.

Cette dernière prévoit que les services de la formation professionnelle des deux cantons soutiendront davantage les apprentis dans leurs projets de séjour linguistique. L’expérience pilote menée par l’École professionnelle commerciale de Nyon (EPCN) et la Wirtschaftsschule KV Zürich est citée en exemple. Via leur programme «ImmerNyon», les deux écoles coopèrent déjà pour permettre à des apprenties et apprentis dans les métiers du commerce d’intégrer un séjour d’immersion dans leur cursus, la continuité de la formation pratique et des cours professionnels étant garantie.