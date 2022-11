Apprenti condamné pour ses fausses alertes à la bombe

Alors apprenti comme agent de propreté au Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP) à Lausanne, en mars 2021, Valentin* a envie d’avoir congé pour profiter de son après-midi. Il dépose alors, dans les toilettes des enseignants, un mot indiquant la présence d’une bombe dans l’établissement. Plus d’une centaine de personnes sont évacuées.

Le jeune homme récidive trois jours plus tard au Centre d’enseignement professionnel de Morges CEPM, alors qu’il y suit un cours. Un important dispositif est à nouveau déployé et environ 1'300 élèves et professeurs doivent quitter les lieux.

«C’était une très mauvaise idée»

«Plusieurs articles étaient parus dans la presse. J'ai décidé de faire la même chose», explique le Vaudois, un an et demi après les faits. Avant d’ajouter: «Je reconnais maintenant que c'était une très mauvaise idée… C’est cher payé un congé.» La Direction générale de l’enseignement post-obligatoire a déposé plainte contre lui. Ses actes lui auront valu une exclusion définitive et un mois et demi de détention.