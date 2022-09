Neuchâtel: Apprentis harcelés, les syndicats montent au front

Neuchâtel : Apprentis trop souvent harcelés, les syndicats montent au front

Une alliance entre syndicats et partis de gauche lance une initiative populaire cantonale pour de meilleures conditions de formation et de travail pour les apprentis neuchâtelois.

«Malgré que je sois un employé de l’entreprise, ils ne me considéraient pas comme un collègue. [...] Mon expérience définissait le respect qui m’était dû.» Léa Aligizakis, membre des Jeunes POP neuchâtelois, cite ce témoignage parmi d’autres pour justifier le lancement d’une initiative populaire cantonale qui vise à améliorer les conditions de formation et de travail des apprentis. Soutenue par une coalition de syndicats et de partis de gauche, elle demande notamment qu’ils soient mieux formés en droits des apprentis et en droit du travail. Autres mesures souhaitées: des contrôles non annoncés dans les entreprises formatrices et davantage de postes de conseiller en formation professionnelle.