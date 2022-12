Vaud: certains apprentissages ont plus la cote que d'autres

Vaud : Apprentissage: des métiers explosent alors que d’autres battent de l’aile

Néanmoins, depuis 2010, le domaine du travail social a connu une augmentation incomparable du nombre d’apprentissages (+93%). Suivent, en termes de progression, les domaines de l’informatique (+63%), de la santé (+15%) et du commerce et administration (+12%). À l’inverse, parmi les domaines qui ont perdu du terrain, on trouve: l’industrie de transformation (-27%), qui comprend notamment les métiers de la menuiserie, de la boulangerie ou de la transformation du lait; l’architecture et bâtiments (-24 %); ainsi que les arts (-22 %).