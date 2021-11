Vaud : Apprentissages: l’objectif des 1000 nouvelles places a été dépassé

À l’occasion du Salon des métiers 2021, le Canton s’est montré satisfait de la progression constatée en termes de formation professionnelle.

Par exemple, 1207 places d’apprentissage ont été créées, alors que l’État en visait 1000: 531 places sont proposées par des entreprises, 371 via des partenariats public-privé et 305 places par l’État de Vaud. Par ailleurs, le taux de réussite aux examens finaux augmente. De 85% en 2018, il s‘approche de 90% en 2021.

Rencontres cantonales décentralisées

Grâce au projet LIFT, désormais développé dans plus de 50 établissements scolaires, soit presque la totalité du secondaire I, les élèves sont mieux renseignés sur le monde professionnel. Pour sa part, l’orientation scolaire va être renforcée afin de la mettre davantage au service de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. De plus, la deuxième édition des Rencontres cantonales de la formation professionnelle donnera l’occasion aux acteurs locaux - entreprises, conseillers en orientation, organisations professionnelles – de se rencontrer de manière décentralisée à Yverdon-les-Bains et Aigle, en plus de Lausanne, en 2022.