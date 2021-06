Agression raciste à Dole : «Approche sale bicot»: quatre mois ferme requis contre le septuagénaire

L’homme de 72 ans qui a foncé sur un père de famille au volant de sa voiture en avril à Dole, dans le Jura français, est poursuivi pour «violences volontaires avec arme et injures racistes».

«Tiens amène-toi devant la bagnole»

Un moteur hurlant, un choc terrible et des cris de femme, d’enfants: l’image et le son de la vidéo glaçante de l’agression d’Adil Sefrioui, filmée par son épouse et partagée sur les réseaux sociaux, a été diffusée mardi lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier.

Faits «particulièrement graves»

Les avocats de M. Sefrioui et des associations parties civiles – la Licra, SOS racisme et la Coordination contre le racisme et l’islamophobie – ont fustigé l’absence du prévenu à son procès, réclamant en vain un mandat d’amener, et dénonçant un «traitement communautaire» de ce dossier.