Sécurité : Apps de messagerie anonyme mises à l’index

Snap a suspendu les services Yolo et LMK mis en cause dans une affaire de cyberharcèlement fatal.

Les éditeurs des applications Yolo et LMK devront rendre des comptes à la justice. La mère d’un adolescent qui a commis l’irréparable l’année dernière les accusent d’y avoir contribué, selon une plainte déposée à Los Angeles, en Californie. Les deux applications sont populaires sur l’app Snapchat en permettant aux habitués de créer facilement des des sondages et des questions-réponses pour interagir avec leurs amis. Yolo et LMK permettent également d’envoyer des messages de manière anonyme, ce qui facilite la cyberintimidation à un degré tel que les applications doivent être considérées comme dangereuses, accusent les avocats de la plaignante.

«À la lumière des graves accusations portées en justice, et par souci de prudence extrême pour la sécurité de la communauté Snapchat, nous suspendons les intégrations Snap Kit de Yolo et LMK le temps d’enquêter sur ces allégations»

L’action en justice précise que les plaignants ne veulent pas punir les utilisateurs qui ont envoyé les messages d’intimidation, mais uniquement les sociétés qui les ont facilités, à savoir Snap et les développeurs de Yolo et LMK. Snap, éditeur de Snapchat, a pris les devants en suspendant leur intégration sur l’app rendue possible via son kit de développement.