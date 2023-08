Une compagnie aérienne mexicaine en faillite est confiée à l'armée

Une nouvelle compagnie aérienne, sous le contrôle de l’armée, est annoncée au Mexique pour décembre, promettant des tarifs moins chers vers Cancún et d’autres destinations touristiques, a annoncé, récemment, le gouvernement du président Andrés Manuel Lopez Obrador.

Mexicana de Aviación promet des billets 18% moins chers que ses principaux concurrents, Aeromexico et les compagnies à bas coûts Volaris et Vivaerobus, a détaillé le secrétaire à la Défense, Luis Crescencio Sandoval. Selon le site airjournal.fr, «l’accord implique le transfert de trois bâtiments et d’un simulateur de vol au gouvernement».