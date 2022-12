Apre bataille au national autour du nouvel impôt sur les entreprises

«Ce projet ne peut pas échouer», a déclaré ce jeudi la rapporteuse de la commission Sophie Michaud Gigon (V/VD). Ce projet, c’est celui de la réforme de la fiscalité des grandes entreprises pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de l’OCDE et du G20, à partir du 1er janvier 2024. Celles-ci prévoient une imposition minimale de 15% pour les entreprises qui ont plus de 750 millions de chiffres d’affaires. Cette imposition passera par un impôt complémentaire prélevé par la Confédération, ce qui nécessitera un changement de la Constitution et une votation populaire prévue le 18 juin 2023.

Entre 1 et 2,5 milliards de francs

Cette réforme concerne environ 200 entreprises helvétiques et 2000 filiales de groupes étrangers ayant un siège en Suisse, parfois dans différents cantons. Cet impôt complémentaire pourrait rapporter à la Suisse entre 1 et 2,5 milliards de francs. Que faire de cet argent? C’est la principale question que le Conseil national devait débattre ce jeudi. Le Conseil fédéral et le Conseil des États souhaitent que 75% des recettes fiscales supplémentaires reviennent aux cantons. Ceux-ci devraient avoir une certaine marge de manœuvre pour maintenir l’attrait de leur place économique et ont donc besoin de recettes supplémentaires.