Finlande : Après 13 ans de retard, un réacteur nucléaire EPR entre en service

«Les essais sont terminés et la production d’électricité régulière a commencé aujourd’hui», a déclaré TVO dans un communiqué. «À partir de maintenant, environ 30% de l’électricité finlandaise est produite à Olkiluoto.» Lors de la phase d’essai de production fin 2022, une des trois valves de sécurité du réacteur OL3 d’Olkiluoto, dans le sud-ouest de la Finlande, construit par le groupe français Areva, s’était avérée défectueuse.

La construction du réacteur de 1600 megawatts a débuté en 2005 et avait, lors des expérimentations, atteint pour la première fois en septembre sa pleine capacité opérationnelle. La centrale d’Olkiluoto compte aussi deux réacteurs nucléaires plus anciens. Selon TVO, l’EPR a fourni environ 15% de l’électricité de la Finlande pendant sa phase d’expérimentation.

Casse-tête technique

Développé par la France, ce modèle d’EPR (réacteur pressurisé européen) a été conçu pour relancer l’énergie nucléaire en Europe après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, en étant présenté comme offrant une puissance plus élevée et une meilleure sécurité. Sa construction a cependant représenté un casse-tête technique et pas uniquement en Finlande. En France, la construction de l’EPR de Flamanville (nord), entamée en 2007, a aussi été affectée par de très importants retards. Deux réacteurs ont été mis en service en Chine.