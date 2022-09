Suisse : Après 142 ans, l’annuaire téléphonique tire sa révérence

Constatant que les personnes publiant leur numéro de téléphone privé sont «toujours moins nombreuses», localsearch a décidé de publier ces numéros uniquement en ligne dès 2023.

Vous pouvez dire adieu au bon vieux bottin de téléphone. LMS

«Avec l’avènement du numérique et l’augmentation des appels publicitaires non sollicités, de moins en moins de personnes souhaitent que leur numéro de téléphone figure dans un annuaire public et préfèrent décider elles-mêmes qui peut en disposer», constate l’entreprise localsearch. En conséquence, elle a annoncé ce mercredi qu’après 142 ans ( voir encadré) l’annuaire téléphonique suisse ne sera plus imprimé.

L’entreprise note également qu’«une grande partie de la population opte de plus en plus pour un seul raccordement mobile» et cela a un impact direct sur l’annuaire téléphonique. Car si les raccordements fixes sont automatiquement inclus dans le bottin, le détenteur d’un numéro mobile doit «demander explicitement l’inscription», mais peu de gens le font.

«Cette évolution indique clairement pourquoi la pertinence des «Pages Blanches» a fortement diminué ces dernières années», explique Stefano Santinelli, CEO de localsearch (Swisscom Directories SA). Dès 2023, les numéros de téléphone privés ne seront donc plus publiés qu’en ligne.

Un PDF

Mais pas d’inquiétude pour les personnes n’ayant pas d’accès Internet ou maîtrisant mal les outils numériques. Localsearch a mis au point des solutions alternatives comme la possibilité de «télécharger gratuitement l’annuaire téléphonique d’un groupe spécifique de proches, de voisins ou de connaissances au format PDF, puis l’imprimer». L’entreprise rappelle d’ailleurs que les services de renseignement – comme le numéro 1811 – restent actifs.

Les «Pages Jaunes» relookées

Mais si les «Pages Blanches» ( ndlr: les numéros privés) ne sont plus pertinentes, ce n’est pas le cas des «Pages Jaunes» (annuaire professionnel). En conséquence, localsearch produira dès 2023 le «Localcities GUIDE», «un annuaire imprimé des professionnels, des communes et des associations de la région». En plus des adresses des entreprises et associations, il contiendra des informations sur les communes, une liste des numéros de l’Administration fédérale, un calendrier des vacances scolaires et d’autres renseignements.

Historique de l’annuaire téléphonique Comme le rappelle localsearch, «le premier annuaire public de Suisse est paru à Zurich, le 6 novembre 1880, soit il y a 142 ans». Il n’avait que 98 entrées sans numéros de téléphone. Et alors qu’il contenait un million de numéros enregistrés en 1959, c’est dans les années 90 que les «pages blanches» atteignent leur apogée avec près de 4,2 millions d’entrées. «Suite à la suppression de l’obligation de publication des numéros de téléphone en 1997, le vent a tourné et le nombre d’inscriptions a constamment diminué», poursuit l’entreprise.