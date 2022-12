Après 20 ans de captivité, Mark l’ours brun en route vers la liberté

Albanie : Après 20 ans de captivité, Mark l’ours brun est en route vers la liberté

«Mark aura tous les traitements vétérinaires nécessaires, les soins appropriés et une nourriture adaptée à son espèce, afin qu’il puisse récupérer rapidement et profiter d’une vie digne d’un ours», rassure Sajmir Shehu, le coordinateur albanais du projet de sauvetage des animaux sauvages. Le restaurant portera toujours le nom «Sofra e Ariut» (ndlr: la table de l’ours), mais la cage où Mark et sa sœur Liza ont été détenus, pour distraire les nombreux visiteurs, sera enlevée «pour qu’aucun ours n’y souffre plus jamais», souligne l’administrateur des lieux, Aurel Bici.