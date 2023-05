Après 30 minutes, Lil Wayne arrête son concert à Los Angeles

Une petite demi-heure de prestation et puis s’en va. Samedi 13 mai 2023, Lil Wayne a décidé de quitter la scène du Théâtre Wiltern de Los Angeles après seulement 30 minutes de concert et ce alors qu’il était arrivé avec plus d’une heure de retard, rapporte «People». Le rappeur, attaqué en justice par son ancienne cuisinière , a semble-t-il trouvé que les spectateurs manquaient d’énergie.

Après avoir interprété quelques titres, l’Américain de 40 ans est parti en coulisses et trois artistes de son label – Lil Twist, Yaj Kader et Allan Cubas – sont montés sur scène. Mais alors qu’Allan Cubas allait entamer sa deuxième chanson, Lil Wayne a réapparu et demandé à son poulain de mettre un terme à son live. «On ne va pas se plier en quatre pour ces gens. On bosse trop dur pour cette merde», lui a-t-il dit, comme on peut l’entendre dans une vidéo partagée sur Twitter (et visible ci-dessus). Ces paroles ont signifié la fin du concert et les fans du rappeur que Donald Trump avait gracié ont rapidement fait part de leur colère sur les réseaux sociaux, comme l’a relevé «People».