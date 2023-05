Football: Naples entrevoit un grand bonheur

Pour assurer le titre qui lui semble promis et ramener dans le sud un titre de champion monopolisé depuis 22 ans par la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan, Naples comptera une fois de plus sur les exploits de ses stars, comme le Nigérian Victor Osimhen (meilleur buteur de Serie A avec 21 buts) et le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (12 buts).