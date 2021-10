France : Après 35 ans de cavale, un tueur en série retrouvé mort

L’homme a été identifié comme le «Grêlé», un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980.

C’était l’un des plus vieux «cold cases» qui dormait dans les tiroirs de la police criminelle française: un homme, retrouvé mort dans le sud de la France, a été identifié comme le «Grêlé», un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980. Depuis trente-cinq ans, les enquêteurs étaient sur la trace de cet homme au visage grêlé soupçonné de «cinq crimes commis entre 1986 et 1994». Il est notamment soupçonné d’avoir tué et violé une fillette de 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble à Paris en 1986, et d’avoir étranglé un couple en 1987, également dans la capitale.