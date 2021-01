Affaire Grégory : Après 36 ans, le couple Jacob brise le silence

Soupçonnés d’avoir envoyé des lettres de menaces et d’insultes aux parents du petit garçon assassiné en 1984, Marcel et Jacqueline Jacob s’expriment pour la première fois dans un média.

Plus de 35 ans après la mort du petit Grégory Villemin, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne (Vosges) en octobre 1984, on ne connaît toujours pas l’identité du ou des coupable(s). Après de multiples rebondissements, l’affaire a connu un énième coup de théâtre mercredi dernier avec le lancement de nouvelles investigations, notamment via des analyses ADN, sur une quarantaine de personnes.

Soupçonnés d’être les corbeaux – les auteurs de lettres anonymes d’insultes et de menaces envoyées à la famille Villemin – Marcel et Jacqueline Jacob s’expriment pour la toute première fois dans un média. Face à deux journalistes de BFM TV, le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory clament leur innocence et assurent «ne pas avoir peur» de collaborer avec la justice.

Le couple avait été mis en examen en juin 2017 pour «enlèvement et séquestration suivie de mort». Ces inculpations avaient finalement été annulées en mai 2018 pour une histoire de procédure. «C’est abominable d’être en prison alors que l’on n’a rien fait», confie Marcel Jacob, qui dit entendre «encore toutes les nuits le bruit de la serrure de la cellule qui se ferme». Le couple nie tout «secret de famille» et regrette «une vie et une famille broyées».

«C’est un enfer»

Aujourd’hui, les Jacob continuent d’affirmer que le jour du décès du petit garçon, ils travaillaient à l’usine. «C’est un enfer. Tuer un enfant, ce n’est pas possible», confient-ils. Quant aux lettres dont ils sont soupçonnés d’être les auteurs, Jacqueline Jacob est catégorique: «Je n’ai jamais écrit un courrier (…). Nous faire accuser, c’est la pire des choses qu’ils ont faites. Ils se sont trompés de A à Z sur toute la ligne.»

Les Jacob estiment qu’ils n’ont «absolument rien à se reprocher» et que la justice leur a «bousillé» leur fin de vie. «Ils ont déjà prélevé deux fois mon ADN, ils peuvent venir, je n’ai pas peur», martèle Marcel Jacob.