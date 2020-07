Jeux VidÉO

Après 4 ans, «Pokémon GO» pulvérise encore ses records

L’app de réalité augmentée a passé la barre des 3,6 milliards de dollars engrangés et a gagné davantage d’argent dans la première moitié de 2020 qu’à la même période l’an passé.

Niantic a diffusé une bande-annonce pour l’événement Pokémon GO Fest 2020 réalisée par Rian Johnson.

La pandémie de Covid-19 n’aura pas eu raison de «Pokémon Go». Bien au contraire. Lancé il y a 4 ans, le célèbre jeu de réalité augmentée qui invite ses joueurs à explorer leur environnement extérieur surfe encore sur la vague du succès et continue de battre ses propres records. Selon Sensor Tower, malgré les mesures de confinement dans le monde, pendant les 6 premiers mois de cette année, les joueurs de «Pokémon Go» ont dépensé 445 millions de dollars dans le jeu, soit 12% de plus (+46 millions de dollars) qu’à la même période en 2019. Il faut rappeler que Niantic, éditeur de «Pokémon GO», a su s’adapter à la situation spéciale en intégrant de nouvelles fonctionnalités, comme les raids à distance, qui ont permis aux joueurs de jouer directement depuis leur maison.

Le jeu aurait ainsi dépassé la barre des 3,6 milliards de dollars générés depuis sa sortie en juillet 2016. Les États-Unis arrivent en tête des pays ayant dépensé le plus d’argent dans le jeu (35%, 1,3 milliard de dollars), suivis par la Japon et l’Allemagne. Sensor Tower révèle par la même occasion que l’app a été téléchargée par 576 millions de personnes, dont la majorité (78%) utilise un appareil Android.

Avec l’arrivée des Méga-Évolutions (évolution temporaire de certains personnages) cette année, ainsi que l’événement Pokémon GO Fest 2020, qui doit avoir lieu dans une version en ligne le 25 et 26 juillet, «Pokémon GO» devrait encore maintenir sa popularité. Niantic a d’ailleurs diffusé une bande-annonce réalisée par Rian Johnson, réalisateur des films «Star Wars 8: Les Derniers Jedi» (2017) et «À Couteaux Tirés» (2019).