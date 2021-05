États-Unis : Après 552 jours de pause, «Chicago» retrouve Broadway

La production a annoncé vendredi la reprise de la comédie musicale le 14 septembre à New York.

Getty Images via AFP

La comédie musicale «Chicago» a été la première à annoncer, vendredi, son retour à Broadway dès le 14 septembre, date à partir de laquelle le gouverneur de l’État de New York a autorisé les théâtres à rouvrir à pleine capacité.

Pour cause de pandémie de coronavirus, Broadway aura donc passé 552 jours sans comédie musicale, du jamais vu dans l’histoire du quartier des théâtres le plus célèbre au monde, installé aux alentours de Times Square depuis le début des années 1900.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, avait autorisé les théâtres à rouvrir dès le 2 avril, mais à 33% de jauge ou 100 personnes au maximum (le total le plus bas l’emporte).

Le très attendu «Diana» ne débutera qu’en décembre

La comédie musicale à la plus grande longévité de l’histoire de Broadway, «Le fantôme de l’opéra» (plus de 13’300 représentations depuis 1988) a, elle, fixé son retour pour le 22 octobre. Deux nouveaux venus, la reprise de «The Music Man» avec Hugh Jackman et le très attendu «Diana», sur l’histoire de Lady Di, ne débuteront qu’en décembre.