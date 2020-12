La proposition avait été déposée en 2013 par la conseillère nationale vert’libérale bernoise Kathrin Bertschy. Après de multiples passages et modifications dans les deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États ont voté ce vendredi matin sur une version finale, qui contient l’accès au mariage pour les couples homosexuels et au don de sperme pour les couples de femmes. Au National, la loi a été acceptée par 136 voix pour, 48 contre et 9 abstentions. Au Conseil des États, le résultat a été à peine moins serré: 24 pour, 11 contre, 7 abstentions.