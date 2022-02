Contestation au Canada : Après 7 jours de blocage, la police dégage l’accès à un pont stratégique

Occupé par des manifestants anti-Covid depuis une semaine, le pont frontalier Ambassador a été évacué par les forces de l’ordre canadiennes ce week-end.

La police canadienne a délogé dimanche les derniers manifestants qui bloquaient le pont Ambassador, axe frontalier névralgique entre le Canada et les Etats-Unis, mais des protestataires demeuraient mobilisés à travers le pays, notamment dans la capitale Ottawa où le mouvement est entré dans sa troisième semaine.

Un important contingent de policiers s’est regroupé aux abords du pont en début de matinée et les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations et remorqué des véhicules.

«Notre crise économique nationale a pris fin»

«Notre crise économique nationale au pont Ambassador a pris fin aujourd’hui», s’est réjoui le maire de Windsor Drew Dilkens, faisant allusion au lourd coût financier du blocus qui durait depuis lundi. Le passage transfrontalier sera rouvert «quand il sera sûr de le faire», a-t-il ajouté, laissant à la police et aux services frontaliers la responsabilité de cette décision.

Le maire a aussi invité, dans un communiqué, les dirigeants fédéraux et provinciaux du pays à «éviter toute rhétorique politique de nature à semer la division», après deux années de restrictions dues à la pandémie.

L’opération avait débuté samedi matin . La police, progressant avec prudence et lenteur, avait fait reculer les manifestants et dégagé une intersection importante, mais tous les protestataires n’avaient pas été évacués en fin de journée.

La fermeture de ce pont a déjà entraîné des perturbations pour l’industrie automobile des deux côtés de la frontière. Plus de 25% des marchandises exportées entre les Etats-Unis et le Canada transitent par ce pont.

Refus des mesures sanitaires

Cette contestation au Canada a inspiré d’autres initiatives similaires dans le monde. En France, une partie des convois anti-pass vaccinal a quitté la région parisienne dimanche pour rallier Bruxelles et y manifester lundi, malgré l’interdiction des autorités belges.

Vidéo: «Convois de la liberté»: Véhicules blindés et verbalisations à Paris

Le mouvement de contestation canadien, qui entre dans sa troisième semaine, était parti au départ d’un mouvement de camionneurs protestant contre l’obligation d’être vacciné pour passer la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, mais les revendications se sont étendues à un refus de l’ensemble des mesures sanitaires et pour de nombreux manifestants à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau.

Des manifestations se sont poursuivies samedi dans plusieurs villes canadiennes, dont Toronto et Montréal et d’autres passages frontaliers demeurent bloqués, dans les provinces du Manitoba et d’Alberta.