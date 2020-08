Pour marquer cet anniversaire, le groupe français a réuni, pour la toute première fois, ses singles sur des compils. Le premier volet est dehors; le second, «1981-2001», le sera le 27 novembre 2020. En 2021, c’est dans des stades qu’Indochine et son charismatique chanteur Nicola Sirkis fêteront leurs quatre décennies d’existence.

C’était logique. On n’a jamais été aussi populaires, attiré autant de monde à nos concerts, touché autant de générations et vendu autant de disques que lors de ces vingt dernières années.

On lui a demandé de bosser sur nos chansons comme s’il rénovait une peinture. Il ne devait pas modifier leur structure ni leurs instrus, mais juste aligner leur dynamique. Ce mec est incroyable, ce n’est pas pour rien qu’il a bossé avec Daft Punk, Fleetwood Mac et Pharrell Williams.

Après autant d’années, toujours exister est fou, complètement irrationnel même. Dans un sondage réalisé récemment, nous figurons à la 2e place des artistes les plus populaires en France. C’est pas mal après 40 ans, non?

Oui et elle ne passera pas chez vous. Le Stade de Genève n’est pas adapté pour l’accueillir. Il faut dire que l’on tournera avec le plus grand écran jamais construit dans le monde. On reviendra en Suisse plus tard. On est en train de préparer aussi des petits trucs.