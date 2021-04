France : «Après avoir brûlé ces policiers, on leur crache à la figure»

Cinq individus ont été condamnés sur les seize assaillants qui, en octobre 2016 dans une banlieue du sud de Paris, avaient jeté des cocktails Molotov, brûlant très grièvement deux agents.

«Incompréhensible», «choquant» et «inquiétant»: le verdict, plus clément qu’en première instance et rendu sous haute tension, dans le procès en appel de la violente agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016, a suscité dimanche l’indignation de plusieurs syndicats de policiers.