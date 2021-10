Prisons russes : Après avoir dénoncé des viols organisés, un lanceur d’alertes demande l’asile en France

Ayant réussi à faire sortir d’un pénitencier russe des vidéos de viols de détenus, un Biélorusse espère trouver refuge en France après un sacré périple.

Il est à l’origine d’une fuite d’une ampleur sans précédent de vidéos de viols organisés et de tortures dans les prisons russes: après un périple rocambolesque, le Biélorusse Sergueï Savelev, demande l’asile en France. Passé par Istanbul et Tunis, l’ex-détenu âgé de 31 ans est arrivé, dans la nuit de vendredi à samedi, à l’aéroport de Roissy et se trouve depuis dans la zone d’attente des demandeurs d’asile. L’AFP l’y a rencontré dimanche.