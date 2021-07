États-Unis : Après avoir enrichi la cuisine américaine, les chefs noirs réclament de «la visibilité»

Dans la cuisine américaine, la place réservée aux chefs noirs est discrète. Pourtant, leur rôle, dès l’esclavage, mérite une place bien plus en vue, grâce à leur imagination.

Les fondateurs de la Black Restaurant Week (Erinn Tucker et Furard Tate) veulent mettre en avant l’importance des chefs de cuisine afro-américains.

Durablement transformée par l’esclavage, la cuisine américaine en porte encore les marques. Certains plats emblématiques, comme le calorique «mac and cheese» (macaroni et fromage) , ont été popularisés par des chefs esclaves. Et nombre d’ingrédients, comme les cacahuètes, le gombo ou la pastèque, ont été rapportés d’Afrique, explique l’historienne Kelley Deetz, auteure d’un livre sur le sujet.