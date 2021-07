Etats-Unis : Après avoir gravi les sommets du business, Jeff Bezos vise toujours plus haut

A 57 ans, l’homme d’affaires va laisser lundi sa place de directeur général à Andy Jassy pour se consacrer à d’autres projets, à commencer par un voyage dans l’espace.

Jeff Bezos, l’homme le plus riche au monde, entame une nouvelle étape de sa carrière après avoir bâti, à partir d’une modeste librairie en ligne, l’une des sociétés les plus puissantes de la planète, Amazon. A 57 ans, l’homme d’affaires va laisser lundi sa place de directeur général à son lieutenant Andy Jassy pour se consacrer à d’autres projets, à commencer par un voyage dans l’espace , le 20 juillet. Il conservera un rôle clé dans l’entreprise qu’il a fondée il y a tout juste 27 ans en restant président exécutif de son conseil d’administration.

«Il a donné l’impulsion à de nombreux services que les gens tiennent désormais pour acquis, comme le fait de faire son shopping en ligne, de commander quelque chose et de se le faire livrer le lendemain», remarque-t-il. Lancé dans le garage de Jeff Bezos, qui faisait lui-même les colis, Amazon vaut aujourd’hui plus de 1,7 milliard de dollars en Bourse et a dégagé en 2020 un chiffre d’affaires de 386 milliards de dollars. C’est un groupe tentaculaire, du commerce en ligne à l’informatique dématérialisée en passant par l’épicerie, l’intelligence artificielle et la production de films.