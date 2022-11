Pakistan : Après avoir réparé des écoles et des ponts, la Suisse se retire

Cela restera comme l’une des «pires catastrophes de son histoire», comme le formule la Direction du développement et de la coopération (DDC) suisse. Le Pakistan se relève progressivement après la mousson et les inondations exceptionnelles qui ont ravagé et meurtri le pays cet été.

La DDC, section du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), avait répondu à l’appel à l’aide des autorités pakistanaises en envoyant des spécialistes du personnel humanitaire sur place. «Ces derniers se sont rendus dans la vallée de Swat où les besoins étaient importants et la présence internationale inexistante», écrivent la DDC et le DFAE jeudi.

Avec la population locale

«En moins de trois mois, les équipes ont réparé onze écoles et huit ponts suspendus pour permettre aux habitants et aux enfants de la vallée de retrouver un accès aux marchés locaux et à l’éducation, et ont réhabilité seize systèmes de distribution d’eau. Les communautés locales ont été impliquées dans l’ensemble de ces activités qui ont bénéficié à plus de 30’000 personnes», indique encore la Confédération.