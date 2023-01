Allemagne : Après avoir résisté tout au long de l’année, l’économie a calé fin 2022

Le produit intérieur brut allemand a chuté de 0,2% au quatrième trimestre, selon des chiffres publiés lundi. En cause: la consommation des ménages, qui a flanché à l’entrée de l’hiver.

L’Allemagne a enregistré une chute de 0,2% de son PIB au quatrième trimestre 2022, plombé par la crise énergétique et l’inflation, qui ont toutefois eu un impact moins lourd que redouté initialement, selon une première estimation publiée lundi. Sur l’ensemble de l’année, l’économie allemande a connu une hausse de 1,8% du PIB, légèrement révisée à la baisse.

«Après avoir bien tenu, dans des conditions difficiles au cours des trois premiers trimestres, la performance économique a légèrement diminué», a indiqué l’institut Destatis, dans un communiqué. L’institut explique ce coup de frein par la consommation des ménages, qui a flanché à l’entrée dans l’hiver, après avoir résisté tout au long de l’année et porté l’activité.

Berlin mise sur un retour de la croissance au printemps

Si le PIB reculait également au premier trimestre 2023, la première économie européenne entrerait techniquement en récession. «Si jamais une récession survient, elle sera plus courte et moins dure», et sera «compensée par un retour de la croissance à partir du printemps», a récemment assuré le ministre de l’Économie Robert Habeck, assurant qu’une «crise économique grave» avait été évitée.