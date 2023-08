La Suisse retape un barrage en Albanie, surveillance à améliorer

Attention, tout a été très bien fait jusqu’ici, mais la sécurité n’est pas à oublier sinon la réputation de la Suisse pourrait être en jeu. Telle est la prise de position du Contrôle fédéral des finances (CDF) qui a analysé les dessous d’un projet piloté par la Banque mondiale et auquel la Suisse a participé. Au total, ce sont 20 millions de francs qui ont été investis depuis 1994 via le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) pour rénover et sécuriser le barrage de Fierza et sa centrale hydroélectrique tout au nord de l’Albanie, à quelques kilomètres de la frontière kosovare.