Pérou : Après avoir visité le Machu Picchu, quatre touristes perdent la vie

En redescendant, dans le brouillard, du mythique site archéologique péruvien, le minibus transportant les touristes est tombé dans un ravin. L’accident a fait quatre morts et seize blessés.

Le minibus est tombé dans un ravin de plus de 100 mètres.

Quatre touristes sont morts et seize ont été blessés, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un accident de minibus au Pérou, après la visite de la citadelle du Machu Picchu. Le véhicule s’est abîmé dans «un ravin de plus de 100 mètres», a indiqué le ministre péruvien du Travail et du Tourisme, Roberto Sánchez, selon lequel «il y avait du brouillard là où l’accident s’est produit».