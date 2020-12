Par mockumentaire, vous entendrez documentaire humoristique. «En ce moment, je ne sais pas qui voudrait regarder des histoires à propos de sociétés qui s’effondrent, donc je ne travaille pas sur de nouveaux épisodes de «Black Mirror», avait déclaré Charlie Brooker à « Radio Times » au printemps 2020. Je suis en train de retrouver mon sens de l’humour et j’écris des scénarios dont l’ambition est de me faire rire.»

Trois épisodes marquants

C’est notre préféré! L’histoire se déroule en 1987 dans la ville fictive de San Junipero. La sage et timide Yorkie (Mackenzie Davis) se rend dans une discothèque et rencontre Kelly, la fêtarde extravertie qui collectionne les coups d’un soir (Gugu Mbatha–Raw). Aussi différentes soient-elles, les deux femmes entament une histoire d’amour. Mais San Junipero ne se situe pas dans l’espace temps que nous connaissons…

Tais-toi et danse Plusieurs personnes se font pirater. Sous la menace de voir leurs vies ruinées par la publication d'informations compromettantes, elles suivent alors les instructions absurdes et risquées des pirates. Mais qu’est-ce que Kenny peut bien cacher pour s’aligner aux ordres toujours pires qu’il reçoit? L’épisode vaut le coup pour la prestation de l’excellent Alex Lawther, vu dans la série cynique «The End of the F***ing World» et dans le film «Les Traducteurs».