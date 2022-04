Nouvelles Sanctions contre la Russie: «Il y a des Etats qui annoncent et il y a des Etats qui appliquent»

Fini la vodka russe, fini le caviar russe en Suisse. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de reprendre le dernier paquet de sanctions européennes contre la Russie et le Bélarus. Il parle dans son communiqué de «signes évidents d’atrocités commises dans la localité de Boutcha » et durcit en conséquence sa politique.

Agacé par les critiques

En réaction aux reproches selon lesquels la Suisse serait passive dans l’application des sanctions , le conseiller fédéral a montré une pointe d’agacement. «Il y a des États qui annoncent des sanctions, et il y a des États qui les appliquent», a-t-il dit, suggérant que la Suisse appartenait bien sûr à la deuxième catégorie, peut-être plus discrète dans les discours que dans le travail. «C’est très intéressant de regarder comment ça s’applique, y compris dans l’Union européenne…», a-t-il taclé.

Impact variable sur la Suisse

Les filles de Poutine visées

De nouvelles personnalités sont soumises aux sanctions financières. Il s’agit de 217 personnes et 18 entités économiques «issues des milieux politiques et économiques, actives dans le domaine militaire ou de la communication et de la propagande, ou font partie des cercles d’oligarques ou de la famille de ceux-ci». Par exemple, les deux filles de Vladimir Poutine figurent sur la liste. Il y a aussi plus de 100 personnes membres des parlements des régions autonomes autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.