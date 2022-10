Votations fédérales : Après celui de novembre, le scrutin de mars 2023 passe aussi à la trappe

Le peuple aura une longue pause avant le gros morceau des éléctions fédérales: il n’y aura pas de votation fédérale en mars 2023. C’est ce qu’a annoncé la Chancellerie fédérale ce mercredi, rappelant qu’aucune votation ne sera non plus organisée en novembre prochain. «Aucun acte de la Confédération n’est en effet prêt à être soumis au vote ce jour-là», écrit-elle.

Les dates des votations et élections fédérales sont agendées vingt ans en avance. On sait par exemple déjà qu’en 2041, on votera le 10 février, le 15 mai, le 22 septembre et le 24 novembre. La Chancellerie établit quelques mois avant chaque scrutin quels objets seront soumis au peuple.