Afrique: Après cinq mois, les combats reprennent dans le nord de l’Ethiopie

Afrique : Après cinq mois, les combats reprennent dans le nord de l’Éthiopie

Le conflit qui dure depuis 21 mois a fait plusieurs milliers de morts et plus de deux millions de déplacés, selon les Nations Unies. (Image d’illustration)

Des combats ont repris mercredi dans le nord de l’Éthiopie, dans des zones frontalières de la région du Tigré, entre rebelles tigréens et gouvernement fédéral qui se rejettent la responsabilité d’avoir brisé une trêve observée depuis cinq mois.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit «profondément choqué et attristé» par la reprise des violences et a appelé «fermement à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations de paix», tout comme les États-Unis qui ont prôné un «cessez-le-feu durable sans conditions».