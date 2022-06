France : Après de forts orages, des milliers de foyers privés d’électricité

Dimanche en fin d’après-midi, des milliers d’habitations étaient encore sans électricité après de violents orages qui ont touché 65 départements français.

Encore 7000 foyers, sur les près de 20’000 touchés, restaient privés d’électricité dimanche en fin d’après-midi au lendemain des violents orages qui ont traversé la France, fait un mort et quinze blessés et causé d’importants dégâts agricoles. Enedis prévoyait un retour à la normale dans la soirée pour les habitations encore sans électricité.

Au niveau humain, ce phénomène météorologique inhabituel a fait «15 blessés dont deux graves et une personne décédée à Rouen», «emportée par une coulée de boue» et noyée après avoir été coincée sous une voiture à Rouen, selon le bilan dressé dans la matinée devant la presse par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Parmi les deux blessés graves figure un jeune garçon de 13 ans, en Indre-et-Loire, «dans un état critique», a détaillé Gérald Darmanin.

50’000 impacts d’éclairs

Dans la soirée, «près de 70 personnels» de la Sécurité civile devaient partir dans l’Allier avec «du matériel de pompage, de bâchage et des drones» pour soutenir les pompiers et «mettre à l’abri les populations sinistrées», a tweeté Gérald Darmanin.

«Couloir de grêle»

«Mon père qui a bientôt 70 ans n’a jamais vu ça»

Dans les Landes et le Gers, des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d’Armagnac, ont indiqué à l’AFP des viticulteurs et responsables locaux. «Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4 à 5000 le nombre d’hectares de vignes touchés et à plusieurs dizaines de milliers d’hectares les cultures impactées dans le Gers», a affirmé le président de la Chambre d’agriculture départementale, Bernard Malabirade.