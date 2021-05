Médias : Après des années de litige, Vivendi et Mediaset font la paix

Les géants européens des médias ont annoncé lundi «renoncer à tout litige» après des années de conflits, démarrés autour de la création ratée d’un concurrent à Netflix en 2016.

Le groupe français Vivendi, maison mère de Canal+, et l’italien Mediaset ont annoncé lundi être «parvenus à un accord global mettant fin à leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes entre eux», selon un communiqué de presse conjoint avec également la holding de la famille Berlusconi, Fininvest.

Le groupe de la famille Berlusconi et celui de Vincent Bolloré s’étaient entendus en 2016 pour lancer une plateforme de contenus susceptible de concurrencer l’américain Netflix, via l’achat par le groupe français de 100% du bouquet de chaînes de télévision payantes Mediaset Premium.

En juin 2017, Mediaset et son principal actionnaire Fininvest avaient alors assigné Vivendi en justice, réclamant 3 milliards d’euros de dommages et intérêts. Depuis, les justices italienne et européenne tentaient de trancher le litige, Vivendi ayant empoché notamment une victoire en septembre 2020 devant la justice européenne, mais ayant été condamné en avril par un tribunal de Milan à payer 1,7 million d’euros de dommages et intérêts à Mediaset.