Inde

Après des heurts entre soldats à la frontière, le racisme anti-Chinois grandit

Un climat hostile aux ressortissants et touristes de l’Empire du milieu se répand en Inde, alors que les tensions entre les deux puissances vont grandissantes.

Un grand groupe d'hôtels de New Delhi a annoncé jeudi son refus d'accueillir désormais des clients chinois, en représailles à l'accrochage militaire entre les deux pays qui a déclenché une poussée de fièvre antichinoise en Inde.

Le 15 juin, des troupes des deux géants asiatiques se sont affrontées dans un corps-à-corps d'une extrême violence dans une vallée disputée de la région himalayenne du Ladakh (nord de l'Inde). La confrontation a coûté la vie à 20 militaires indiens, et à un nombre inconnu de soldats dans les rangs chinois.

Tensions ravivées

Ce choc meurtrier, le premier depuis 1975 entre les deux voisins, a attisé la fibre nationaliste dans l'opinion publique indienne et engendré des appels au boycott de produits chinois.

L'Association des propriétaires d'hôtels et de restaurants de Delhi, l'une des principales de la capitale indienne, refusera les clients chinois pour «soutenir notre gouvernement dans cette situation de semi-guerre avec la Chine», a déclaré à l'AFP son président Sandeep Khandelwal.

Mesure surtout symbolique

«Pourquoi devrions-nous avoir des relations commerciales avec la Chine alors qu'ils ont ouvert le front de guerre? Pourquoi devrions-nous les autoriser à gagner de l'argent en Inde?», a dit Sandeep Khandelwal. Les hôtels trois et quatre étoiles membres de l'organisation cesseront également d'utiliser des produits chinois.

Smartphones pris pour cible

Le fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi, leader du marché en Inde, où il possède également des usines, a commencé à cacher ses enseignes et logos derrière de grandes bannières proclamant «Made in India».

«Mais la demande n'a pas du tout baissé pour les smartphones et les gens continuent d'acheter ces appareils», a-t-il toutefois noté. Le commercial bilatéral entre l'Inde et la Chine tourne autour de 90 milliards de dollars par an, avec un déficit d'environ 50 milliards en faveur de la Chine.