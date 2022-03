Vaud - Après des mois de séquestre, Joy a retrouvé sa liberté

Joy est enfin libre. Après plus d’un an de séquestre, cette chienne dont deux femmes se disputaient la propriété a été rendue ce mardi à sa maîtresse originelle, Lola*. Depuis fin 2020, elle accusait son ex-voisine de lui avoir volé l’animal, un fait que cette dernière a toujours contesté. La police, le procureur puis le Tribunal cantonal ont successivement donné raison à Lola, mais diverses actions judiciaires lancées par la partie adverse avaient jusqu’à présent entravé la restitution du golden retriever, ainsi que l’avait relaté «20 minutes» début mars. Finalement saisi, le Tribunal fédéral a refusé d’accorder un effet suspensif à l’ultime recours déposé par l’ex-voisine. En attendant qu’il soit jugé sur le fond, Joy peut donc à nouveau s’ébattre en compagnie de Lola, qui s’est toujours offusquée que sa chienne ait été privée de sa liberté durant de longs mois et «traitée comme une chose».