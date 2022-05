Ironman: Après des mois difficiles, Daniela Ryf redevient championne du monde

La Suissesse en plein effort. imago images/NurPhoto

Il faut en avoir, de la confiance en soi, pour se lancer sur ce triathlon de longue distance. Au programme: 3.8km de natation, 180km de vélo et 42.195 km de course à pied, rien que ça. Et la Suissesse, même habituée à la chose, redoutait le marathon final dans l'Utah. Est-ce que ses muscles allaient tenir le choc sur les deux longues descentes du tracé américain, au cours du marathon final?

La réponse a été oui. Un grand oui même, après un pensum de 8 heures, 34 minutes et 59 secondes. Elle a tenu bon et a relégué sa dauphine, la Britannique Kat Matthews, à plus de huit minutes, et encore plus sur l’Allemagne Anne Haug. Daniela Ryf a, comme souvent, fait la différence lors des 180 km à bicyclette et a, ensuite, terminé au mental. Ses quatre premiers titres mondiaux avaient été fêtés à la suite entre 2015 et 2018. Elle a prouvé en 2022 qu'elle était encore la référence de ce sport.

La Soleuroise avait eu des problèmes stomacaux en 2019 à Hawaii. Les deux éditions suivantes étaient passées par pertes et profits à cause du Covid. D'un coup, cette acharnée de l'effort s'était retrouvée sans objectifs. Elle a débuté des études de technologie alimentaire, s'est séparée de son coach historique Brett Sutton, qui avait fait d'elle le No 1 mondial pendant des années. Des choix osés, mais payants.