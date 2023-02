Après le Brexit, UE et Londres saluent l'accord sur l’Irlande du Nord

Accord sur l’Irlande du Nord : Après des remous post-Brexit, l’UE et Londres saluent «un nouveau chapitre»

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont félicités, lundi, d’«un nouveau chapitre» entre Londres et l’Union européenne, grâce à la conclusion d’un accord sur les arrangements post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

Après des mois de tensions et de difficiles négociations, les deux dirigeants ont annoncé ce compromis lors d’une conférence de presse à Windsor, en périphérie ouest de Londres. «Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont peut-être eu des différends dans le passé, mais nous sommes des alliés, des partenaires commerciaux et des amis», a insisté Rishi Sunak. «C’est le début d’un nouveau chapitre dans nos relations», a-t-il poursuivi, saluant «une avancée décisive». «Je pense que ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord aujourd’hui est historique», a renchéri Ursula von der Leyen.

Signé en 2020, le protocole nord-irlandais réglemente la circulation des biens entre le reste du Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, qui dispose de la seule frontière terrestre avec l’Union européenne. Ce protocole voulait éviter cette frontière terrestre entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui risquerait de fragiliser la paix conclue en 1998, après trois décennies sanglantes, tout en protégeant le marché unique européen.

Frein d’urgence possible

Le protocole a ainsi généré des tensions entre l’Union européenne et Londres mais est aussi devenu un problème interne pour Rishi Sunak, confronté à l’opposition de l’aile droite de sa majorité et à celle des unionistes du Democratic Unionist Party, opposés à toute remise en cause de la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Ces derniers refusent toute application de facto du droit européen dans la province britannique et bloquent le fonctionnement de l’exécutif local depuis un an.