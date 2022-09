Objectif Lune : Après des réparations, test au sol réussi pour la fusée de la Nasa

Tout début septembre, le décollage de la fusée SLS, la plus puissante jamais construite, avait dû être annulé à la dernière minute à cause d’une fuite observée au moment du remplissage de ses réservoirs avec du carburant cryogénique -- de l’oxygène et de l’hydrogène liquides. L’hydrogène étant hautement inflammable, ces fuites doivent à tout prix être évitées.