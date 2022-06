États-Unis : Après des rumeurs, Zendaya nie être enceinte

L’actrice s’est brièvement exprimée sur Instagram, après qu’une vidéo laissant entendre qu’elle attendait un enfant a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

«Vous voyez, c’est pour ça que je reste éloignée de Twitter. On y invente des trucs sans aucune raison chaque semaine», a écrit l’actrice de 25 ans. Zendaya évoquait une vidéo partagée sur TikTok – et supprimée peu de temps après sa mise en ligne – qui montrait une échographie postée sur ce qui semblait être son compte Instagram et en légende de laquelle il était noté: «Je t’aime Tom Holland. On est à mi-chemin». Il s’agissait évidemment d’un montage et l’auteur de la vidéo l’avait laissé entendre, utilisant l’expression «You’ve been Krissed» à la fin, référence à Kris Jenner, signifiant que quelqu’un s’est fait avoir.