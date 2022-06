Etude : Après des siècles de mystère, les origines de la peste noire enfin connues

Apparue au 14e siècle, la «mort noire» avait exterminé jusqu’à 60% de la population d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en seulement 8 ans.

L’épidémie de peste noire a atteint l’Europe en 1346 par le bassin méditerranéen, via des navires transportant des marchandises depuis la Mer noire. En seulement huit ans, la «mort noire» a tué jusqu’à 60% de la population d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Et marqué le début d’une longue vague de l’épidémie, qui allait resurgir par intermittence durant 500 ans. Où est-elle née? L’une des pistes les plus communément avancées était celle de la Chine, mais aucune preuve robuste n’a pu étayer cette théorie.