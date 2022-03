Covid-19 : Après deux ans de pandémie, l’avenir reste flou

Deux ans après le début officiel de la pandémie de Covid 19, le monde s’approche-t-il enfin d’un retour à la normale? Impossible de répondre, tant les incertitudes sont nombreuses…

On vérifie la température des élèves alors que les écoles ont rouvert après une interruption de près d'un an due à la pandémie à Srinagar, en Inde, le 2 mars 2022,

En Europe, des pays comme le Danemark, le Royaume-Uni et la Suisse ont levé l’essentiel de leurs restrictions, notamment le port obligatoire du masque et les pass sanitaires.

«Phase aiguë» terminée pour bientôt, mais…

Mais la notion reste floue et certains scientifiques craignent qu’elle ne serve à justifier un relâchement excessif. «Une maladie peut être endémique et rester à la fois meurtrière et très répandue», prévenait fin janvier le virologue Aris Katzourakis dans la revue Nature, citant le paludisme et la tuberculose.